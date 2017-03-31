Усик за неделю до боя с Хантером: "Зачем мне думать о сопернике? Я лишь думаю о своей подготовке"

15:50, 31 марта 2017
Бокс
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Украинский боксер провел пресс-конференцию перед титульным боем в США.

Усик не думает о сопернике во время подготовки к титульному бою / a-usyk.com

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной его поединку против Майкла Хантера, сообщает промоутерская компания братьев Кличко К2.

"Я рад, что меня будут показывать на телеканале НВО. Когда я боксировал в Украине, меня спрашивали, когда я буду боксировать в Америке, я отвечал: “Не переживайте, я буду боксировать в Америке и обязательно на НВО“.

Также украинец поведал, что ему комфортно заниматься с новым наставником (Расс Анбер – прим. ред.):

"Изменения есть, но не такие масштабные, потому что мало времени для того, чтобы что-то менять. Пройдет поединок и тогда будем смотреть, сейчас все хорошо“.

О своем будущем оппоненте Александр Усик предпочел много не говорить:

“Я видел лишь видел лишь один его бой на Олимпиаде. А вообще я не думаю о нем. Естественно, Майкл Хантер – хороший боксер, он бьет двумя руками, он хитрый, но зачем мне им забивать голову? Я лишь думаю о своей подготовке, о дочке, которая пойдет в этом году в школу и мне надо присутствовать там первого сентября“.

Как сообщал УНИАН, Александр Усик проведет свой следующий бой против Майкла Хантера-младшего, который состоится 8 апреля в Мэриленде (США). Это будет вторая защита титул чемпиона мира по версии WBO.

Ранее Усик провел на профессиональном ринге 11 боев, все выиграл (10 нокаутом).

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