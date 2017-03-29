WBC лишил Беллью титула чемпиона мира

Тони Беллью, которому ранее WBC разрешил отложить обязательную защиту титула чемпиона мира ради боя в супертяжелом весе с Дэвидом Хэем, лишили пояса организации, сообщает Isport со ссылкой на BoxingScene.

Британскому боксеру предоставили статус "почетного чемпиона", что дает ему право право провести поединок за титул WBC в любое время.

Полновесный пояс WBC будет разыгран уже 1 апреля в Дортмунде между Марко Хуком (40-3-1, 27 КО) и Майрисом Бриедисом (21-0-0, 18 КО).

Ранее Хук и Бриедис должны были разыграть титул "временного" чемпиона мира.