WBC лишил Беллью титула чемпиона мира
13:27, 29 марта 2017Бокс
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Марко Хук и Майрис Бриедис разыграют полновесный титул чемпиона мира WBC.
Тони Беллью сможет провести бой за титул чемпиона мира в любой момент / Reuters
Тони Беллью, которому ранее WBC разрешил отложить обязательную защиту титула чемпиона мира ради боя в супертяжелом весе с Дэвидом Хэем, лишили пояса организации, сообщает Isport со ссылкой на BoxingScene.
Британскому боксеру предоставили статус "почетного чемпиона", что дает ему право право провести поединок за титул WBC в любое время.
Полновесный пояс WBC будет разыгран уже 1 апреля в Дортмунде между Марко Хуком (40-3-1, 27 КО) и Майрисом Бриедисом (21-0-0, 18 КО).
Ранее Хук и Бриедис должны были разыграть титул "временного" чемпиона мира.
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