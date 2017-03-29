"Бой с Джошуа — как драка взрослой собаки со щенком" - спарринг-партнер Кличко

Украинский боксер Сергей Радченко, который работал спарринг-партнером Владимира Кличко, Александра Усика, Марко Хука и многих других элитных боксеров-профессионалов, дал свой прогноз на бой Владимира Кличко с Энтони Джошуа, сообщает Sport.ua.

"Очень сложно предсказать, как будет происходить этот бой, здесь все зависит от нюансов, начиная с психологического настроя как Джошуа, так и Владимира. Перед каждым из них стоит интересная задача. Это как бой между взрослой собакой и щенком, который уже вроде бы подрос, с характером, но еще далеко не пес. У взрослой собаки будет психологический настрой не дать показать молодому щенку, что он сильнее. А у молодого щенка будут амбиции, но при этом у него будет страх перед большим папой. На сборе два года назад чувствовалось, что Джошуа отдавал должное Владимиру, понимая, что он великий чемпион. Прошло два года, но даже сейчас можно увидеть на многих снимках, на видео, что все-таки Джошуа отдает отчет тому, что ему предстоит очень серьезный бой", - отметил Радченко.

Читайте такжеБоксер Джошуа мечтает стать первым спортсменом-миллиардером в истории Великобритании"Бой будет развиваться очень сложно, будет зависеть от психологического настроя, от того, кто попадет первым, кто нанесет серьезный, сокрушительный удар в этом бою. От этого может сразу же измениться исход поединка. Думаю, что Владимиру, а Джошуа тем более сделают такую психологическую прокачку перед боем... Они, думаю, выложат все в этом бою. Для меня этот поединок составляет больше интереса, чем матч-реванш Владимира против Фьюри", - добавил боксер.

"Недели три назад я был на 99% уверен в том, что Владимир сможет выиграть у Энтони. А сейчас задумываюсь о некоторых моментах, боюсь, чтобы психологически не сыграл какой-то момент. Энтони никогда сильно не пропускал, он не знает, что такое поражение нокаутом. С одной стороны, это минус, потому что он может раскрыться, быть бесстрашным, а Владимир за счет опыта его «съест». А может быть наоборот — он от этого бесстрашия пойдет в большой размен, чего не любит Владимир. Размен Владимиру точно ни к чему, он не того стиля боксер, но это может сработать в пользу Энтони. Последнюю неделю я думаю, что, скорее всего, так и будет — что Энтони где-то психанет и пойдет в размен, была не была. Ему терять, по большому счету, нечего. Но если он выиграет у такого чемпиона, как Владимир — сразу поднимется на высокий пьедестал, вырастет во всех рейтингах, это будет для него большой старт", - подытожил Радченко.

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.