Кличко фаворит в поединке с Джошуа - Питер Фьюри

Дядя и тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Питер Фьюри считает украинца Владимира Кличко фаворитом в бою со своим соотечественником Энтони Джошуа, сообщает Boxing News со ссылкой на On The Ropes Boxing Radio.

“Я думаю, что у Джошуа хорошие шансы. У него очень сообразительный, очень умный тренер - Роб Маккракен. Я думаю, что это будет хороший бой, но Кличко может оказаться слишком опытным для Джошуа", сказал Фьюри.

"Если Джошуа доберется до Кличко, он отправит Владимира “спать”, а если Владимир доберется до него - аналогично. Но я склоняюсь к победе Кличко в этом бою”, - добавил тренер.

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.