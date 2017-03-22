У Шелестюка из-за травмы сорвался бой в США

Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне и обладатель титулов Интерконтинентального чемпиона WBA и чемпиона WBO NABO Тарас Шелестюк (15-0, 9 КО) из-за травмы не выйдет на ринг 14 апреля в США, где его соперником должен был стать Малик Хоукинс (10-0, 7 КО), как сообщает ZN.UA.

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"Тарас бежал и подвернул ногу. Все выглядело очень плохо, поэтому мы должны были исключить его из этого шоу. Возврат? Если отек пройдет и он снова сможет бегать, то, наверное, его следующий бой пройдет в июне", - сказал промоутер Мэтт Роуленд.

Украинец в последний раз боксировал в ноябре прошлого года, когда сумел одолеть американца с мексиканскими корнями Джейми Эрреру решением судей.

Напомним, свои два титула Шелестюк выиграл в Лас-Вегасе 6 ноября 2015 года, сумев одолеть единогласным решением судей россиянина Асланбека Козаєва.