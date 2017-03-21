Будущий соперник Кличко сломал машину для измерения силы удара (видео)

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, которому вскоре предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, продемонстрировал силу своего удара, сообщает Братство Кличко.

Британский боксер, все свои 18 поединков на профи-ринге завершивший досрочно, подтвердил репутацию пачера – на второй его удар популярный тренажер даже не среагировал.

Эксперимент Джошуа ставил в компании капитана ангийской футбольной команды «Уотфорд» Троя Дини. После первого удара Энтони силомер показал цифру 797 (правда, непонятно, в фунтах или килограммах). Неудовлетворенный результатом Джошуа пробил еще раз: удар был настолько резким и сильным, что машина даже не зафиксировала мощь «выстрела» британца.

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.