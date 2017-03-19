Чемпион мира по боксу в среднем весе Головкин защитил свои титулы в бою с американцем Джейкобсом

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин защитил свои титулы в очень непростом бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом, победив его единогласным решением судей, сообщает Boxing News.

Джейкобс очень хорошо начал бой, много двигаясь и не давая Головкину выйти на ударную дистанцию. Удалось это сделать Геннадию только в четвертом раунде, когда он поймал Джейкобса тяжелым ударом правой и отправил его в нокдаун. Но Дэниэл был собран и не дал Головкину развить свой успех.

Кроме постоянного движения и работы на контратаках, Джейкобс удивил Головкина также сменой стоек - переходя из стойки правши в стойку левши и наоборот. Но и у Головкина были успехи в атаке, особенно когда ему удавалось проводить джебы и правые апперкоты.

В целом бой был очень близким, но решение судей было единогласным - 115:112, 115:112 и 114:113 в пользу Геннадия Головкина.

После боя американец заявил, что судьи его попросту ограбили, посчитав лишние пары ударов в сторону казахстанца. В свою очередь, Головкин "без проблем согласиться" на реванш с Джейкобсом.