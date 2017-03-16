Джошуа прошел курс иглотерапии перед боем с Кличко (видео)

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа в процессе подготовки к бою с украинцем Владимиром Кличко прошел сеанс иглотерапии, сообщает DailyMail, публикуя видео с процедуры акупунктуры.

Как отмечает издание, для Джошуа это не первая попытка подобным способом улучшить состояния организма: ранее он проходил эту процедуру перед боем с Эриком Молиной, заявляя тогда, что получил 950 иголок в тело. «Это все еще работает», - подписал видео Джошуа. А также поблагодарил своего физиотерапевта Роба Мэддена.

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.