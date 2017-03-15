Украинский чемпион мира по боксу Ломаченко получил приз за лучший нокаут года (видео)
16:23, 15 марта 2017Бокс
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Премию вручает телекомпания ESPN.
Нокаут от Ломаченкопризнан лучшим в 2016-м году / instagram.com/lomachenkovasiliy
Чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко стал обладателем награды за лучший нокаут 2016 года, сообщил сам боксер в своем Instagram.
Награда украинцу была вручена американской телекомпанией ESPN.
Аналитики телеканала отметили победную комбинацию чемпиона мира во втром полулегком весе в бою против пуэрто-риканца Романа Мартинеса.
Победа в том бою позволила Ломаченко установить рекорд, завоевав титул чемпиона мира во второй весовой категории за минимальное количество проведённых поединков (в 7-ом бою).
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