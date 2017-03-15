Украинский боксер Деревянченко досрочно победил ямайца Расселла (видео)

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко одержал свою десятую, (восьмую – досрочную) победу на профессиональном ринге, досрочно выиграв у не имевшего до сегодняшнего дня поражений на профи-ринге боксера из Ямайки Кемала Расселла, сообщает Братство Кличко.

Рейтинговый поединок в средней весовой категории проходил в американском городе Таника (штат Миссисипи).

Первые два раунда боксеры потратили на разогрев и пристрелку, а с третьего раунда начали взвинчивать скорости. Деревянченко превосходил соперника в мощи.

В пятом раунде главного боя боксерского шоу украинец потряс Расселла мощным ударом правом, а потом просто начал избивать своего оппонента, вынудив рефери остановить поединок.