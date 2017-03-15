Украинский боксер Деревянченко досрочно победил ямайца Расселла (видео)
Украинец выиграл техническим нокаутом в 5-м раунде
Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко одержал свою десятую, (восьмую – досрочную) победу на профессиональном ринге, досрочно выиграв у не имевшего до сегодняшнего дня поражений на профи-ринге боксера из Ямайки Кемала Расселла, сообщает Братство Кличко.
Рейтинговый поединок в средней весовой категории проходил в американском городе Таника (штат Миссисипи).
Первые два раунда боксеры потратили на разогрев и пристрелку, а с третьего раунда начали взвинчивать скорости. Деревянченко превосходил соперника в мощи.
В пятом раунде главного боя боксерского шоу украинец потряс Расселла мощным ударом правом, а потом просто начал избивать своего оппонента, вынудив рефери остановить поединок.
Another impressive victory for #TeamSNAC Athlete & Rising @premierboxing Star Sergey "The Technician" Derevyanchenko #PBConFS1#Howyalikeitpic.twitter.com/4vLgWm3r7P— SNAC System (@SNACsystem) 15 марта 2017 г.