Пояс WBC Виталия Кличко попал в ТОП-100 экспонатов в истории современной Украины

В число 100 самых важных экспонатов "Музея новостей", созданного телеканалом "1+1", попал пояс чемпиона мира по версии WBC, который принадлежит Виталию Кличко, сообщает Братство Кличко.

Мэру Киева, который владеет званием «Почетный чемпион мира WBС», в конце прошлого года на 54-м конгрессе Всемирного боксерского совета был присвоен титул «Вечный чемпион мира WBC». Тогда символический трофей в виде фигуры боксера с победно поднятой рукой первому в истории чемпиону мира в супертяжелом весе из стран постсоветского пространства вручил чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" состоится бой младшего брата Виталия - Владимира Кличко - с британцем Энтони Джошуа.