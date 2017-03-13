Кличко показал, как он готовится к бою с Джошуа (фото)

Украинский экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко, которому предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF, британцем Энтони Джошуа, продолжает подготовку к бою, сообщает Братство Кличко.

Читайте такжеДжошуа готовится к поединку с Кличко с тренером по физподготовке РейнольдсомУкраинец очень ответственно подходит к работе, а сами тренировки включают в себя занятия, направленные на повышение скорости, мобильности, подвижности и улучшения защитных навыков, Также большое внимание уделяется силовой подготовке.

Кроме этого, Владимир, работающий под руководством Джонатана Бэнкса, много времени уделяет изучению будущего противника и подготовке тактики на предстоящий бой.

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.