Американские телеканалы продолжают борьбу за право трансляции боя Джошуа-Кличко

За право трансляции боксерского поединка Энтони Джошуа - Владимир Кличко развернулась очень серьезная борьба между американскими телеканалами, сообщает Boxing News.

Впервые в истории бокса американские телеканалы устроили настоящую войну за право трансляции боя между двумя неамериканскими боксерами, который, к тому же, пройдет не в США, а в Европе.

Как сообщил в комментарии Boxing Scene генеральный менеджер Showtime Sports Стивен Эспиноза, вопрос, какой канал будет транслировать бой Джошуа - Кличко в США, до сих пор не решен.

Читайте такжеРадио BBC будет транслировать бой Кличко - Джошуа"Эта проблема оказалась тяжелее, и на ее решение потребовалось больше времени, чем я ожидал. Этот бой - такая себе мини-версия боя Мейезер - Пакьяо в плане привязанности к телеканалам, и мы пока не смогли решить эту проблему. Но есть пара вариантов ее решения, по которым я настроен довольно оптимистично", - сказал Эспиноза.

Напомним, что у Владимира Кличко действующий контракт с телеканалом HBO, а у Энтони Джошуа - с телеканалом Showtime.

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.