Тайсон Фьюри объявил о возобновлении боксерской карьеры

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) возобновит профессиональную карьеру после продолжительной паузы 13 мая, сообщается в Twitter спортсмена.

«Срочные новости. Возвращение 13 мая, ведется работа над соперником. Следите за новостями», — заявил Фьюри на своей странице в соцсети.

Читайте такжеТайсон Фьюри заявил, что не собирается возвращаться к боксу в ближайшие 10 летФьюри стал чемпионом мира в ноябре 2015 года, победивв титульном бою украинца Владимира Кличко единогласным решением судей по очкам.

Впоследствии два боя-реванша сорвались - сначала из-за травмы британца, затем из-за психологических проблем и употребления наркотиков. Фьюри лишили всех чемпионских поясов.

На данный момент титулом IBF владеет Энтони Джошуа, пояс WBO недавно завоевал Джозеф Паркер, а пояс «регулярного» чемпиона WBA должны вскоре оспорить Шеннон Бриггс и Фрес Окендо.