Букмекеры обновили котировки на бой Кличко - Джошуа за восемь недель до поединка

Ведущие букмекерские компании за восемь недель до запланированного на 29 апреля поединка Владимира Кличко и Энтони Джошуа продолжают отдавать преимущество британскому боксеру. Причем, ставки на победу чемпиона мира по версии IBF за месяц чуть подросли, сообщает Братство Кличко.

Ставки на то, что Джошуа выиграет поединок принимаются из расчета 1х1.40 (месяц назад – 1х1.44), на победу Владимира – 1х3.0 (в конце января – 1х2.75). Котировки на маловероятную ничью в поединке двух панчеров остались на прежнем уровне – 1х29. Ставки на то, что бой продлится все 12 раундов, оцениваются как и месяц назад — 1х3.5. Тоже касается и котировок на досрочное завершение поединка – 1х1.28.

Читайте такжеВладимир Кличко: "Имею четкий план на бой с Джошуа"Ставка на досрочную победу Джошуа чуть подросла: 1х1.61 – по состоянию на 2-е марта, против 1х1.67 — на конец февраля. Нокаут от Владимира сейчас идет с коэффициентом 1х4.33 (месяц назад – 1х4.0).

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко – Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.