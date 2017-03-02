Экс-чемпион мира британец Хэй провел открытую тренировку перед боем с Беллью

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Дэвид Хэй провел запланированную открытую тренировку перед поединком с обладателем титула WBC в крузервейте Тони Беллью, сообщает BoxingNews.

Судя по всему, слухи о возможной отмене поединка из-за проблем Хэя с ахиллом оказались ложными. Во всяком случае, в ринге Хэй отработал без ограничений, продемонстрировав хорошую форму и отличную готовность.

Как сообщал УНИАН, бой Хэй – Беллью запланирован на 4 марта и пройдет в рамках супертяжелого веса на арене О2 в Лондоне.