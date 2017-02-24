Усик проведет защиту титула чемпиона WBO 8 апреля

8 апреля 2017 года на арене MGM National Harbor (Оксон Хилл, Мэриленд, США) Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик (11-0-0, 10 КО) проведет защиту титула в поединке с американцем Майклом Хантером (12-0-0, 8 КО), сообщили УНИАН в промоутерской компании братьев Кличко К2, которая ведет карьеру Усика.

Помимо Усика, в этот вечер в ринг выйдут также Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко и Александр Гвоздик, владеющий титулом NABF в полутяжелом весе. Все три поединка будет транслировать телеканал HBO в прямом эфире.

Сопернику Усика 28 лет, живет и тренируется в США. Боксирует в стойке правши. В его активе 12 побед, 8 из которых досрочно. Также, как и Александр, Хантер был участником Олимпийских игр в Лондоне. Предыдущий бой американец провел в мае прошлого года против соотечественника Айзея Томаса (15-1-0, 6 КО), одержал победу единогласным решением судей и стал обладателем титула WBO NABO в полутяжелом весе. В рейтинге WBO Хантер занимает девятую позицию в своем дивизионе.

Читайте такжеБой Усика не состоится 18 марта из-за нехватки места в телетрансляции"Я очень рад, что буду боксировать в одном боксерском шоу вместе с Василием Ломаченко и Александром Гвоздиком, - мы мечтали об этом, когда еще были любителями и боксировали в Олимпийской сборной в Лондоне-2012, - отметил Александр Усик. - Я хочу поблагодарить моих промоутеров Виталия и Владимира Кличко, Александра Красюка, Тома Леффлера, моего менеджера Эгиса Климаса, канал HBO, Боба Арума и Top Rank за то, что я имею возможность боксировать в программе этого вечера. Майкл Хантер - жесткий соперник, не знающий поражений, поэтому я уверен, что бой будет очень конкурентным для меня и зрелищным для болельщиков, которые придут нас поддержать в зале, и тех, кто будет смотреть его на HBO”.

Напомним, в декабре 2016 года Александр Усик провел успешную защиту титула в поединке с Табисо Мчуну, нокаутировав африканца в девятом раунде. К поединку с Хантером Александр готовится в Калифорнии под руководством Анатолия Ломаченко.

"Мы благодарим нашего партнера и близкого друга Питера Нельсона за предоставленную американским фанам возможность смотреть поединок восходящей звезды мирового бокса Александра Усика на канале HBO. Это будет уникальное событие в истории Украины, поединки сразу трех украинских боксеров будут показаны на HBO”, - сказал генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк, - Нас ожидает зрелищное шоу и, конечно, яркая победа над непобедимым Майклом Хантером. Вся Украина с нетерпением ждет этого события”.

"Апрель - месяц украинского бокса на НВО. Сразу пять украинских боксеров возглавят шоу в эфире НВО: Ломаченко, Гвоздик, Усик 8 апреля, Макс Бурсак против Жилберто Рамиреса 22 апреля и, конечно же, Владимир Кличко против Энтони Джошуа (29 апреля - УНИАН). Такого в истории украинского бокса еще не было! И нас не может не радовать, что трое из этих пяти имеют непосредственное отношение к "К2"", - заявил Александр Красюк.

Как сообщал УНИАН, ранее Усик анонсировал бой с американцем в одной из своих соцсетей.