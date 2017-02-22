Украинские боксеры Харламов и Писоцкий уверенно победили лидеров сборной России

Сборная Украины уверенно начала выступления на международном боксерском турнире высшей категории «Странджа-2017» в Болгарии, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

В рамках стартового круга соревнований лидеры сборной Украины уверенно победили первых номеров сборной России.

В весе до 69 кг Денис Писоцкий победил Сергея Собилинского (Россия), а Валерий Харламов победил участника Олимпийских игр 2016 года россиянина Петра Хамукова.

Кроме того, в рамках первого круга соревнований победы одержали Мгер Оганисян (весовая категория 64 кг) над китайским боксером Чанг Вангом, и Владимир Скрипка (весовая категория 81 кг), который выиграл у армянского боксера Арсена Хайрапетяна.

Турнир в Софии проходит с 21 по 26 февраля.