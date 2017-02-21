Владимир Кличко: "Имею четкий план на бой с Джошуа"

Украинский боксер Владимир Кличко, которому предстоит встретиться в ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, заявил, что уже имеет план на предстоящий поединок, сообщает Daily Mail.

По словам Владимира, он уже имеет четкий план на бой. «Я могу обещать сделать то, и то. Но обычные обещания пока ничего не значат. Только факты – вот, что самое важное. Все увидят все 29 апреля. Будем считать, что я написал свой прогноз, но конверт будет вскрыт 29 апреля».

Читайте такжеКличко начал подготовку к бою с Джошуа (видео)Как отметил украинец, он и Джошуа очень похожи. «У Энтони и у меня есть много общего, - рассказал Владимир. – Мы оба – олимпийские чемпионы, которые стали чемпионами мира в профессионалах. Мы оба сильные и умные, вежливы и почтительны. Мы оба побеждали на профессиональном ринге. Кто лучше? На стороне Джошуа – молодость. На моей – опыт. Возраст – понятие относительное. Это только число. Я никогда не буду сидеть на диване и пить пиво. Больше того, такого не будет никогда. Насколько я буду готов хорошо выполнить свою работу в ринге 29 апреля? Все это узнают».

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко – Джошуа состоится в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.