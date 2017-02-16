Соперник Ломаченко отказался от титула "регулярного" чемпиона WBA

Следующий соперник чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко американец Джейсон Соса принял решение отказаться от титула “регулярного” чемпиона WBA. Об этом заявил президент WBA Гильберто Мендоса, сообщает Boxing News.

Официально причиной своего отказа от титула Джейсон Соса назвал желание всецело сконцентрироваться на “бое, который может изменить его жизнь”, но, конечно, любому здравомыслящему человеку понятно, что Джейсон просто не хотел платить комиссионные WBA из самого большого гонорара своей карьеры, тем более учитывая тот факт, что он не владел полноценным титулом чемпиона мира WBA, а всего лишь “регуляркой”.

Тем временем, сам чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко заявил, что был разочарован, когда узнал, что вместо реванша с мексиканцем Орландо Салидо ему придется драться с американцем Джейсоном Сосой.

“Да, я был немного разочарован, потому что, насколько я знаю, все шло хорошо, и все уже было согласовано с Салидо, но потом вдруг оказалось, что он не собирается драться. Но такова жизнь. Да, я хотел бы драться с Салидо, но это зависит не от меня”, - цитирует Ломаченко Ring TV.

Как сообщал УНИАН, бой Ломаченко - Соса состоится, предположительно, 8 апреля.