Джошуа представил свою команду для подготовки к бою с Кличко

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британский боксер Энтони Джошуа продолжает подготовку к бою против украинца Владимира Кличко, сообщает Братство Кличко.

В свой тренировочный лагерь для подготовки к поединку Джошуа планирует пригласить двух британских супертяжеловесов-любителей - 31-летнего Джозефа Джойса и 25-летнего Фрейзера Кларка.

Читайте такжеКличко начал подготовку к бою с Джошуа (видео)Джойс, завоевавший серебро на Олимпиаде в Рио, и Кларк, выступающий за британские «Львиные сердца» во Всемирной серии бокса — напоминают Владимира не только антропометрическими данными, но и стилем.

К бою против Кличко Энтони Джошуа готовится в Шеффилде под руководством Роба МакКрекена, с которым британец стал олимпийским чемпионом в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.