Джошуа не готов к Кличко - чемпион мира WBC Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, американец Деонтей Уайлдер, заявил, что по его мнению чемпион мира IBF Этони Джошуа на самом деле не горит желанием драться с Владимиром Кличко, поскольку понимает, что его опыта и навыков для победы над украинцем может не хватить, сообщает Братство Кличко со ссылкой на BoxingScene.

По мнению Уайлдера, организация этого боя, точнее согласие на него Джошуа – дело рук промоутер британского бойца Эдди Хирна. «Хирн бросил его туда. Мол, конечно, давай, чувак. Джошуа никогда не вызывал Кличко на бой, это Хирн сделал это».

Уайлдер напомнил историю другого некогда перспективного британского бойца Дэвида Прайса. «Посмотрите, что стало с Дэвидом Прайсом. Когда он шел вперед так быстро, что оставил позади всю Англию, хотя ничего по-настоящему не показал. Он был ни воином, ни убийцей. Но он был звездой в Англии. Посмотрите, кто его уничтожил. Сколько было лет было Тони Томпсону? Сорок с чем-то», - отметил американец.

Читайте такжеКличко и Джошуа пройдут "случайное тестирование" WADA перед боемУайлдер считает, что Джошуа необходимо набраться опыта, прежде чем соглашаться на такие бои. «Джошуа должен развиваться. Покажите мне хотя бы один бой, после которого можно сказать: «Да, этот парень готов к Кличко». Думаю, что это Эдди Хирн в большей степени чем Джошуа заинтересован в этом бое. Он делает так, убивая своих бойцов. Если у вас есть промоутер, который готовит вам еще один бой даже тогда, когда вы не провели предстоящий, у вас вряд ли будет время подумать. Когда у вас есть боец, который любит драться и воевать, хочет быть активным, то это прекрасная ситуация. Но, я не думаю, что Джошуа любит драться так часто. Это в большей степени Эдди Хирн. Он сказал, «Ок, давайте сделаем это». Эдди из тех ребят, который идут в бой, чтобы получить деньги, трансляции и т.д. Но он совершает убийство. И у Джошуа нет иного выбора, кроме поединка».

Уайлдер говорит, что Джошуа не готов к Кличко. «Не думаю, что Джошуа созрел для такого боя. Не думаю, что его подготовят за это время. Когда вы выходите против настолько опытного бойца, как Кличко, возможны разные ситуации. Думаю, что это будет очень тяжелый бой для Джошуа».

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко – Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.