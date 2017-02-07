Сборная Украины по боксу примет участие в престижном турнире в Венгрии

15:54, 07 февраля 2017
Бокс
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На турнир едут десять ведущих боксеров страны.

На турнир в Венгрию едут десять украинских боксеров / fbu.net.ua

Боксеры Национальной сборной Украины начали борьбу за награды на 61-м международном турнире класса «А» «Istvan Bocskkai Toutnament 2017», сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Соревнования проходят с 7 по 12 февраля в городе Дебрецен (Венгрия).

В Венгрии сборную Украины будут представлять:

Весовая категория 49 кг: Евгений ОВСЯННИКОВ

Весовая категория 52 кг: Максим ФАТИЧ

Весовая категория 56 кг: Владислав ВЕТОШКИН

Весовая категория 60 кг: Александр МЕЛЕНЮК

Весовая категория 64 кг: Тимур БЕЛЯК

Весовая категория 69 кг: Ярослав САМОФАЛОВ

Весовая категория 75 кг: Андрей ТЕРЕГЕРЯ

Весовая категория 81 кг: Владислав МИХАЙЛОВ

Весовая категория 91 кг: Сергей ГОРСКОВ

Весовая категория +91 кг: Виктор ВИХРИСТ

Тренерский состав:

Николай ХАДЖИОГЛО

Иван ЯСТРУБ

Сергей КРИНИЦКИЙ

Как сообщал УНИАН, 24 января Украина получила право проведения чемпионата Европы по боксу среди мужчин, который состоится в Харькове.

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