Сборная Украины по боксу примет участие в престижном турнире в Венгрии

На турнир едут десять ведущих боксеров страны.

Боксеры Национальной сборной Украины начали борьбу за награды на 61-м международном турнире класса «А» «Istvan Bocskkai Toutnament 2017», сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины. Соревнования проходят с 7 по 12 февраля в городе Дебрецен (Венгрия). В Венгрии сборную Украины будут представлять: Весовая категория 49 кг: Евгений ОВСЯННИКОВ Весовая категория 52 кг: Максим ФАТИЧ Весовая категория 56 кг: Владислав ВЕТОШКИН Весовая категория 60 кг: Александр МЕЛЕНЮК Весовая категория 64 кг: Тимур БЕЛЯК Весовая категория 69 кг: Ярослав САМОФАЛОВ Весовая категория 75 кг: Андрей ТЕРЕГЕРЯ Весовая категория 81 кг: Владислав МИХАЙЛОВ Весовая категория 91 кг: Сергей ГОРСКОВ Весовая категория +91 кг: Виктор ВИХРИСТ Тренерский состав: Николай ХАДЖИОГЛО Иван ЯСТРУБ Сергей КРИНИЦКИЙ Как сообщал УНИАН, 24 января Украина получила право проведения чемпионата Европы по боксу среди мужчин, который состоится в Харькове.

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