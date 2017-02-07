Сборная Украины по боксу примет участие в престижном турнире в Венгрии
На турнир едут десять ведущих боксеров страны.
Боксеры Национальной сборной Украины начали борьбу за награды на 61-м международном турнире класса «А» «Istvan Bocskkai Toutnament 2017», сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.
Соревнования проходят с 7 по 12 февраля в городе Дебрецен (Венгрия).
В Венгрии сборную Украины будут представлять:
Весовая категория 49 кг: Евгений ОВСЯННИКОВ
Весовая категория 52 кг: Максим ФАТИЧ
Весовая категория 56 кг: Владислав ВЕТОШКИН
Весовая категория 60 кг: Александр МЕЛЕНЮК
Весовая категория 64 кг: Тимур БЕЛЯК
Весовая категория 69 кг: Ярослав САМОФАЛОВ
Весовая категория 75 кг: Андрей ТЕРЕГЕРЯ
Весовая категория 81 кг: Владислав МИХАЙЛОВ
Весовая категория 91 кг: Сергей ГОРСКОВ
Весовая категория +91 кг: Виктор ВИХРИСТ
Тренерский состав:
Николай ХАДЖИОГЛО
Иван ЯСТРУБ
Сергей КРИНИЦКИЙ
Как сообщал УНИАН, 24 января Украина получила право проведения чемпионата Европы по боксу среди мужчин, который состоится в Харькове.