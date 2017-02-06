Кличко начал подготовку к бою с Джошуа (видео)

Украинский экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко начал подготовку к титульному бою с британцем Энтони Джошуа, сообщает Братство Кличко.

На кону в этом бою будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO.

Владимир работает в США, в зале Heavyweight Factory Boxing Gym.

Как сообщал УНИАН, титульный бой состоится 29 апреля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".