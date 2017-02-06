Кличко начал подготовку к бою с Джошуа (видео)
12:53, 06 февраля 2017Бокс
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Поединок состоится 29 апреля.
Бой Кличко и Джошуа увидят вживую 90 тысяч человек / klitschko-brothers.com
Украинский экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко начал подготовку к титульному бою с британцем Энтони Джошуа, сообщает Братство Кличко.
На кону в этом бою будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO.
Владимир работает в США, в зале Heavyweight Factory Boxing Gym.
Как сообщал УНИАН, титульный бой состоится 29 апреля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".
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