Чемпион мира WBO Ломаченко в следующем бою сразится с американцем Сосой - СМИ

Следующим соперником чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко скорее всего станет “регулярный” чемпион мира по версии WBA американец Джейсон Соса, сообщает BoxingNews со ссылкой на американского боксерского инсайдера Дэна Рафаэля.

По информации Рафаэля, именно Соса выйдет в ринг против Ломаченко 8 апреля.

Читайте такжеЛомаченко может сразиться с чемпионом мира по версии WBAСтоит отметить, что у Джейсона Сосы и Василия Ломаченко есть один общий соперник - ямайский боксер Николас Уолтерс. Но если Ломаченко полностью деклассировал Уолтерса, вынудив его сдаться после седьмого раунда, то Соса свел бой с Уолтерсом вничью, причем весьма и весьма спорную.

Кстати, Рафаэль, например, отдал в том бою победу Уолтерса со счетом 100:90, То есть, по его мнению, в том поединке все без исключения раунды Соса проиграл.

Как сообщал УНИАН, ранее Ломаченко вызвал на бой всех трех чемпионов по другим версиям в саоей весовой категории.