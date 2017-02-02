Повторная допинг-проба российского боксера Поветкина также оказалась положительной

Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.

Изначально процедура вскрытия допинг-пробы была запланирована на 6 января в Лос-Анджелесе (США). Но затем Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что она перенесена на 1 февраля.

Читайте такжеКличко раскритиковал российского боксера Поветкина за употребление допинга"Проба "Б" вскрыта. Остарин подтвержден", - сказал Карпенко. В свою очередь, руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил ТАСС, что остарин обнаружен в "минимальной концентрации".

Допинг-пробы были взяты Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA) и вскрывались в лаборатории Лос-Анджелеса. После обнародования результатов теста VADA Рябинский заявил о необходимости провести независимое тестирование.

"Нам пришли результаты анализов из другой лаборатории, которая находится в Лозанне. Они (допинг-пробы) - чистые", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирный боксерский совет (WBC) отказался санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна, назначенный на 6 декабря, после того, как стало известно о положительной допинг-пробе Поветкина на остарин. Однако пробы, взятые 13 и 15 декабря, дали отрицательный результат. По словам Рябинского, остарин выводится из организма больше года, что ставит под сомнение результаты тестирования. Также Рябинский отмечал, что запрещенный препарат мог попасть в организм Поветкина с пищей или со спортивным питанием.