Кличко и Джошуа пройдут "случайное тестирование" WADA перед боем

Украинский и британский боксеры пройдут случайную проверку специалистам Всемирного антидопингового агентства во время своих тренировочных лагерей, накануне запланированного на 29 апреля поединка за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO, сообщает Братство Кличко.

Об этом Владимир Кличко заявил после пресс-конференции, анонсирующей их предстоящий бой, которая 31 января состоялась в Нью-Йорке. По словам украинского боксера, специалисты WADA могут проверить его в любой момент восьминедельной подготовки к поединку, которая будет проходить в Украине и Австрии.

«Это очень важно, — цитирует Владимира Вoxingscene.com. – Я поддерживаю эту программу. Если мы говорим о чистом спорте, вы обязаны проходить случайное тестирование. Бокс – не теннисный матч. Здесь здоровье человека подвергается опасности, и, думаю, применение запрещенных препаратов даст вам гигантское преимущество. Впрочем, последнее касается любого вида спорта. Я категорически против допинга и всегда был сторонником случайного тестирования».

Владимир Кличко проходил случайную проверку во время подготовки к одному из несостоявшихся в прошлом году поединков против Тайсона Фьюри. Британец свой допинг-тест провалил – в его анализах были обнаружены следы кокаина. «Если вы знаете, что вас случайным образом могут проверить, и вы употребляете наркотики, это, по меньшей мере, странно», — прокомментировал эту ситуацию Владимир.

В свою очередь Джошуа заявил, что будет чувствовать себя более комфортно, если Кличко, а также другие бойцы будут включены в Британскую антидопинговую программу. Английское агентство отслеживает ежедневное местонахождение всех британский боксеров, а также тех, кто собирается драться на территории Королевства, и в любое время может приехать с проверкой. «Они знают, где я провожу каждую ночь, — отметил Джошуа. – Я хочу, чтобы мы оба прошли тестирование WADA, хотя понятное дело, что за восемь недель подготовки никто не будет употреблять запрещенные препараты».

Как сообщал УНИАН, бой Кличко – Джошуа пройдет в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. «Вживую» наблюдать за поединком украинца и британца смогут 90 000 зрителей. Это рекордный показатель для Великобритании в послевоенной истории бокса.