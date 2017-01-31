Чемпион мира WBO Ломаченко бросил вызов трем другим чемпионам по разным версиям

15:55, 31 января 2017
Бокс
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Украинец хочет объединить пояса и стать абсолютным чемпионом мира.

Ломаченко досрочно победил Уолтерса и защитил чемпионский пояс WBO / Фото facebook/petroporoshenko

Чемпион мира во втором легком весе по версии WBO Василий Ломаченко сделал вызов обладателям других поясов в своем весе, опубликовав призыв к потенциальным соперникам в Instagram.

«Корралес, Берчельт и Дэвис. Я скоро приду за вами», – написал Ломаченко в Instagram. 

Читайте такжеЛомаченко проведет свой следующий бой 15 апреля - СМИВ данный момент Мигель Берчельт владеет чемпионским поясом WBC, Джервонта Дэвис – чемпион по версии IBF, тогда как Хесреэль Корралес – чемпион по версии WBA.

Ломаченко является чемпионом мира во втором полулегком весе с 11 июня 2016 года, когда завоевал титул в бою с Романом Мартинесом из Пуэрто-Рико. Первую защиту титула украинец провел 26 ноября в Лас-Вегасе где одержал победу в бою с Николасом Уолтерсом из Ямайки. 

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