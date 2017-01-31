Чемпион мира WBO Ломаченко бросил вызов трем другим чемпионам по разным версиям
Украинец хочет объединить пояса и стать абсолютным чемпионом мира.
Чемпион мира во втором легком весе по версии WBO Василий Ломаченко сделал вызов обладателям других поясов в своем весе, опубликовав призыв к потенциальным соперникам в Instagram.
«Корралес, Берчельт и Дэвис. Я скоро приду за вами», – написал Ломаченко в Instagram.
Читайте такжеЛомаченко проведет свой следующий бой 15 апреля - СМИВ данный момент Мигель Берчельт владеет чемпионским поясом WBC, Джервонта Дэвис – чемпион по версии IBF, тогда как Хесреэль Корралес – чемпион по версии WBA.
Ломаченко является чемпионом мира во втором полулегком весе с 11 июня 2016 года, когда завоевал титул в бою с Романом Мартинесом из Пуэрто-Рико. Первую защиту титула украинец провел 26 ноября в Лас-Вегасе где одержал победу в бою с Николасом Уолтерсом из Ямайки.