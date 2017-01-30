Бой Кличко – Джошуа будет транслироваться в 150 странах мира

Трансляцию боя Владимира Кличко и Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли», смогут увидеть телезрители более чем 150 стран мира, сообщает Братство Кличко со ссылкой на немецкие СМИ.

Пока неизвестна судьба транслятора в США, так как Джошуа связан контрактом с Showtime, а Кличко – с HBO. Как заявлял менеджер британского боксера Эдди Хирн, оба канала заинтересованы в показе боя: «Оба канала проявляют интерес к бою, и я думаю, что мы можем достичь согласия».

Читайте такжеБой Кличко – Джошуа вошел в тройку самых ожидаемых поединков 2017-го годаПо словам управляющего директора Klitschko Management Group (KMG) Бернда Бенте, предстоящий поединок один из самых важных в 20-летней профессиональной карьере Владимира Кличко. «Этот бой очень много значит для Владимира, — приводит слова Бенте ran.de. – По значимости, он не уступает двум чемпионским боям против Криса Берда (2000-й и 2006-й гг.), первому поединку против Сэмюэла Питера (2005), встрече с Русланом Чагаевым (2009) и объединительным боям против Султана Ибрагимова (2008) и Дэвида Хэя (2011). Владимир, как всегда, добросовестно подходит к поединку и в феврале отправится в тренировочный лагерь для непосредственной подготовки к бою».

Как сообщал УНИАН, в поединке Кличко – Джошуа на кону будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе, с «Вживую» посмотреть за битвой украинского и британского боксеров смогут 90 000 зрителей – это рекордный показатель в послевоенной истории бокса в Великобритании.