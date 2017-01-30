Суд по допинговому делу Тайсона Фьюри начнется 6 февраля

6 февраля начнутся слушания по допинговому делу бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, сообщает Boxing News со ссылкой на британское издание The Mirror.

Допинг-пробы, взятые у боксера еще в начале 2015 года, показали наличие в организме следов запрещенного препарата - анаболического стероида нандролона.

Напомним, что кроме обвинения в приеме нандролона, Тайсон Фьюри также обвиняется в примите кокаина - следы этого наркотического средства нашли у него в сентябре 2016 года. Сам Фьюри признал, что принимал кокаин, а вот обвинения в приеме нандролона отвергает.

Читайте такжеТайсон Фьюри заявил, что не собирается возвращаться к боксу в ближайшие 10 летФьюри осознает, что если будет доказана его вина в допинговом скандале с применением анаболического стероида нандролона, его карьера может быть завершена.

“Тайсон намерен очистить свое имя. У него был тяжелый год, и он знает, что эти слушания могут завершить его карьеру. Он намерен рассказать чиновникам все, что знает”, - сказал источник британского издания.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Тайсон Фьюри стал чемпионом мира по боксу победив по очкам украинца Виталия Кличко единогласным решением судей. В 2016-м году две попытки боя-реванша были сорваны по вине британского боксера.