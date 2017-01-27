Ради боя Кличко – Джошуа вместимость "Уэмбли" увеличили до 90 тысяч мест

Невероятный ажиотаж вокруг предстоящего боя Энтони Джошуа с Владимиром Кличко вынудил мэра Лондона Садика Хана дать добро на увеличение посещаемости стадиона «Уэмбли» до 90 тысяч мест, сообщает Братство Кличко.

Огрганизаторы боя Джошуа – Кличко все-таки убедили мэра Лондона в необходимости увеличить вместимость главного стадиона Великобритании на этот поединок. Число зрительских мест увеличат на 10 тысяч и это будет самая большая зрительская аудитория в послевоенной истории британского бокса: последний раз 90 000 зрителей собирались на поединок Лена Харви с Джоком Макэвоем в 1939 году.

Читайте такжеАли Башир: Кличко стареет, но может победить за счет опыта«Я не могу дождаться боя года в Лондоне, и это фантастика, что именно на «Уэмбли» будет установлен послевоенный рекорд посещаемости, — отметил Садик Хан в интервью британской «Стандард». – Благодарен нашим партнерам, которые, как и я, признали важность боя, прониклись этой эпической разборкой лучших бойцов в супертяжелом весе и сделали все, чтобы поединок прошел на высоком уровне. Думаю, что этот бой станет только начало организации нашим городом еще более значимых поединков в будущем».

Новая, уже третья по счету партия билетов – на появившиеся 10 00 мест, по данным СМИ, поступит в продажу 1-го февраля. Стоимость билетов составит 40, 60 и 80 фунтов. Желающим приобрести «тикеты» надо быть максимально быстрыми и активными: исходя из предыдущего опыта, время продажи вряд ли составит больше часа.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Джошуа состоится 29 апреля. На кону поединка будут стоять чемпионские пояса по трем версиям – IBF, WBA и IBO,