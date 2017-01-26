Легендарный боксер де ла Хойя арестован в США за вождение автомобиля в нетрезвом виде

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя вляпался в неприятную историю в США, где легенду мирового бокса арестовали в пригороде Лос-Анджелеса, сообщает Обозреватель со ссылкой на TMZ Sport.

Инцидент произошел в два часа ночи в Пасадене. Офицер полиции остановил автомобиль Land Rover, за рулем которого был 43-летний де ла Хойя. Поводом для остановки транспортного средства послужило превышение скорости.

Читайте такжеТайсон Фьюри заявил, что не собирается возвращаться к боксу в ближайшие 10 летОтмечается, что состояние знаменитого боксера вызвало у полицейских подозрение. После проведения ряда тестов на трезвость экс-чемпион мира, работающий генеральным директором Golden Boy Promotions, был арестован.

Оскар де ла Хойя — американскийбоксёр-профессионал, выступавший в первой средней весовой категории. Олимпийский чемпион 1992 года в категории до 60 килограммов. Чемпион мира во второй полулёгкой (версия WBO, 1994), лёгкой (версия WBO, 1994—1995; версия IBF, 1995), первой полусредней (версия WBC, 1996—1997), полусредней (версия WBC, 1997—1999; версия WBC, 2000), первой средней (версия WBC, 2001—2003 и 2006—2007; версия WBA, 2002—2003) и средней (версия WBO, 2004) весовых категориях. Лучший боксёр вне зависимости от весовой категории (1997—1998) по версии журнала «Ринг». Прозвище — «Золотой мальчик» (Golden Boy). 15 апреля 2009 года на пресс-конференции в Лос-Анджелесе объявил о завершении карьеры профессионального боксёра.