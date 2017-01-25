Украина завоевала право проведения чемпионата Европы по боксу-2017

Чемпионат Европы по боксу среди мужчин состоится в Харькове, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Турнир запланирован на 14 - 26 июня.

Вместе с Украиной за право проведение Чемпионата Европы по боксу среди мужчин спорили такие страны, как Турция и Россия. Однако, подавляющее большинство голосующих членов Исполнительного комитета EUBC отдала свой голос именно за Харьков. Всего право голоса в Европейской Конфедерации имеют 19 членов Исполкома.

«Я с радостью хочу сообщить, что главный боксерский форум Европы пройдет в Украине, а именно в Харькове, – отметил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус. – В первую очередь выражаю слова благодарности президенту EUBC Франко Фальчинелли и членам Исполнительного комитета Европейской Конфедерации за то, что отдали свой голос именно за нас. Я убежден, что Федерация бокса Украины консолидировав свои усилия с Министерством молодежи и спорта Украины во главе с Игорем Ждановым и Национальным Олимпийским комитетом во главе с Сергеем Бубкой, а также руководством города Харькова, во главе с Геннадием Кернесом, вице-президентом ФБУ Дмитрием Шенцевым, президентом Харьковской областной Федерации бокса Евгением Мураевым и всей нашей боксерской общественностью, проведет этот турнир на высоком уровне. Бесспорно это событие станет для нашего государства историческим, поэтому мы должны сделать все от нас возможное, чтобы в очередной раз показать то, как мы можем и умеем организовывать соревнования такого высокого уровня. Важно отметить, что нынешнее Континентальное первенство станет квалификационным этапом отбора на Чемпионат мира 2017 в Гамбурге (Германия). Надеюсь, что кроме завоеванных наград боксеры Национальной сборной Украины смогут завоевать как можно больше путевок на мировое первенство и порадовать поклонников бокса в нашей стране яркими выступлениями».

Континентальное первенство по боксу среди мужчин станет крупнейшим и без преувеличения историческим событием, которое когда-либо проходило в Украине. Ранее, нашей стране доверяли право на проведение Чемпионата Мира по боксу среди юниоров, Кубка Европы среди мужчин, Чемпионата Европы среди женщин и Чемпионата Европы по боксу среди юниоров.