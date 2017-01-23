Джошуа остается фаворитом поединка с Кличко у букмекеров

Британский боксер Энтони Джошуа остается фаворитом поединка с Владимиром Кличко по мнению букмекерских контор, сообщает Братство Кличко.

Сам бой вряд ли продлится все отведенные 12 раундов и вряд ли завершится вничью.

Читайте такжеАли Башир: Кличко стареет, но может победить за счет опытаПо данным ведущих букмекерских компаний котировки на победу Джошуа на данный момент (чуть более трех месяцев до боя) составляют 1х1.44, тогда как на выигрыш Владимира – 1x2.75. При этом, в ничью в поединке двух панчеров практически никто не верит: ставки на то, что по итогам боя победитель не будет назван, принимаются из расчета 1х29. Котировки на то, что бой продлится все 12 раундов, составляют 1х3.5, завершится досрочно – 1х1.28.

На досрочную победу Джошуа букмекеры выставили котировку 1х1.67, на нокаут от Владимира – 1х4. На выигрыш британца по очкам можно поставить с коэффициентом 1х6, на победу Владимира решением судей – 1х7.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли».