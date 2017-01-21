Кличко и Джошуа оспорят титул суперчемпиона WBA

Президент Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендоса заявил о том, что в бою Кличко - Джошуа будет оспорен титул "суперчемпиона" WBA, сообщает Братство Кличко со ссылкой на Boxing Scene.

По его словам, звание «регулярного» чемпиона WBA оспорят Фрес Окендо и Шеннон Бриггс.

Читайте такжеАли Башир: Кличко стареет, но может победить за счет опыта«В тяжелом весе мы создали турнир, который не смогли завершить в прошлом году из-за различных проблем, - отмечает Мендоса. - Поэтому я проясняю: Владимир Кличко и Энтони Джошуа будут драться за титул суперчемпиона, а звание «регулярного» чемпиона в бою разыграют Фрес Окендо и Шеннон Бриггс. Победитель поединка Кличко – Джошуа должен сразиться с Луисом Ортисом, победитель боя Бриггс – Окендо — с Александром Устиновым».

Как сообщал УНИАН, бой Кличко-Джошуа состоится 29 апреля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.