Баду Джек оставил вакантным титул WBC и перешел в полутяжелый вес

Баду Джек направил во Всемирный боксерский совет (WBC) официальное обращение, в котором сообщил, что оставляет вакантным титул чемпиона мира во втором среднем весе в связи с переходом в полутяжелый вес, сообщает ringside24.com.

14 января в Бруклине Джек провел поединок против чемпиона мира по версии IBF Джеймса ДиГейла. Встреча завершилась вничью решением большинства судей, потому оба боксера сохранили свои чемпионские пояса. Сам Джек после поединка выразил недовольство решением судей, считая, что его засудили.

Джек - гражданин Швеции гамбийского происхождения. Является единственным боксером, когда-либо представлявшим Гамбию на Олимпийских играх. Профессиональную карьеру начал в 2005 году, провел 24 боя - 20 побед (12 нокаутом, 3 ничьих, 1 поражение).