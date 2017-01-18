Украина претендует на право проведения Чемпионата Европы по боксу-2017

Украина поборется за право проведения континентального первенства по боксу среди мужчин, который состоится в июне текущего года. В случае решения в пользу нашего государства Исполкомом Европейской Конфедерации бокса, Чемпионат Европы пройдет в Харькове, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Свое намерение провести соревнования подтвердили вице-президент ФБУ Дмитрий Шенцев и руководство Харьковской областной Федерации бокса во главе с Евгением Мураевым. Кроме того всяческую поддержку в организации соревнований выразил моэ Харькова, сообщил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

«Мы направили официальную заявку в Европейскую Конфедерацию бокса на проведение Чемпионата Европы по боксу среди мужчин. В этом году континентальное первенство пройдет в июне и мы имеем достаточно времени, чтобы организовать и провести этот турнир на высоком уровне, –отметил президент ФБУ Владимир Продивус. – Голосование за страну-хозяйку соревнований состоится в ближайшее время и мы надеемся, что именно Харькову отдадут это право. Предварительно я провел переговоры с президентом Харьковской областной федерации Евгением Мураевым и вице-президентом ФБУ Дмитрием Шенцевым, которые заверили, что приложат со своей стороны максимум усилий для надлежащей организации. Кроме того, что очень важно, мы заручились поддержкой харьковского городского головы Геннадия Кернеса, который также заверил, что окажет всяческую поддержку в проведении турнира. Таким образом, я убежден, что в случае избрания Украины страной-хозяйкой Чемпионата Европы, мы проведем этот важный боксерский старт на самом высоком уровне. Более того, мы уже имеем опыт проведения чемпионата Мира по боксу среди молодежи, чемпионата Европы среди юниоров, Кубке Европы, мы организовывали соревнования Всемирной серии бокса. Поэтому, я убежден, все пройдет на высшем уровне».

По предварительной информации поспорят за право проведения Континентального первенства кроме Украины также Россия и Турция.

Крупнейшим боксерским форумом, который проходил в Харькове, был Кубок Европы по боксу среди мужчин в 2010 году. Кроме того, в прошлом году Харьков на высоком организационном уровне провел матчевую встречу с участием «Украинских атаманов» во Всемирной серии бокса и Чемпионат Украины по боксу среди мужчин.