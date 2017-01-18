Али Башир: Кличко стареет, но может победить за счет опыта

Второй тренер украинского супертяжеловеса Владимира Кличко Джеймс Али Баширзаявил, что его подопечному будет трудно противостоять чемпиону IBF британцу Энтони Джошуа, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на интервью тренера Bayloric Worldwide Television.

Читайте такжеБой с Кличко будет очень тяжелым для Джошуа - промоутер«Владимир стареет, нужно быть реалистами. Кличко будет сложно победить, потому что Джошуа — молодой, непобеждённый чемпион, который очень силён физически и обладает сильнейшим ударом. Сколько ему лет? 29? 28? (27. — Прим. «Чемпионата».) Владимиру будет уже 41 на момент боя. Но может ли опыт Владимира перевесить преимущества Джошуа? Может. Он прошёл всё: он падал, на нём ставили крест — а он вернулся и 10 лет управлял дивизионом», — отметил Али Башир.

Как сообщал УНИАН, бой за титул чемпиона мира состоится 29 апреля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".