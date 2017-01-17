Бой Джошуа - Кличко побил рекорд "Уэмбли" по количеству проданных билетов

Титульный бой между украинцем Владимиром Кличко и британским чемпионом по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа вызвал настоящий ажиотаж в Великобритании, сообщает Братство Кличко.

Сумасшедший ажиотаж среди фанатов привел к тому, что билеты на предстоящий объединительный поединок за титулы WBA Super, IBF, IBO были раскуплены в общей сложности за 3-4 часа. И это при том, что легендарный стадион "Уэмбли", где пройдет бой, вмещает в себя пока 80 тысяч зрителей. Напомним, что продажи билетов на предстоящий супербой велись в два этапа и каждый раз продажа не проходила более двух часов.

Читайте такжеБританские эксперты верят в победу Джошуа над КличкоНакануне был выкуплен остаток в количестве 40 тысяч билетов. Вторая партия билетов, по информации промоутерской компании Эдди Херна "Matchroom Boxing", была просто сметена в пределах одного часа, когда они поступили в продажу, а общее количество проданных билетов в настоящее время уже превышает рекорд, установленный чемпионом мира в суперсреднем весе Карлом Фрочем в матче-реванше против Джорджа Гроувза в 2014 году на том же "Уэмбли".

Промоутер Эдди Херн заявил: "Спрос на билеты на бой Джошуа против Кличко просто феноменальный! Это, безусловно, самый большой бой в истории британского бокса и мы бы без проблем продали "Уэмбли" дважды. Мы подали запрос в совет мэрии, чтобы увеличить мощности еще хотя бы на 5000 билетов. Мы уверены в положительном ответе, так что ждите в ближайшее время от нас дальнейших новостей”.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Джошуа состоится 29 апреля на легендарном лондонском стадионе Уэмбли.