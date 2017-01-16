Бой с Кличко будет очень тяжелым для Джошуа - промоутер

Промоутер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хэрн считает, что бой с украинцем Владимиром Кличко будет очень непростым испытанием для Джошуа, сообщает Boxing News со ссылкой на Boxing Scene.

"Бой с Кличко будет очень сложным, по моему мнению. Люди говорят, что Энтони большой фаворит, но он будет драться с Кличко! Фьюри - это не Джошуа. У него неудобный, нестандартный стиль. Джошуа будет находиться перед Кличко и наносить удары. Я думаю, что шансы в этом бою - 50 на 50", - сказал Эдди Хэрн.

Читайте такжеТренер Кличко не считает Джошуа фаворитом в поединке с украинцем Бой Кличко - Джошуа должен состояться 29 апреля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

Как сообщал УНИАН, бой с Джошуа станет первым для Кличко после полуторагодичного перерыва. В ноябре 2015 года он утратил все свои титулы чемпиона мира, проиграв британцу Тайсону Фьюри по очкам, единогласным решением судей. Две попытки организовать бой-реванш в 2015-м году обернулись провалом из-за травмы и психологических проблем Фьюри, который к тому же принимал допинг.