Ломаченко проведет свой следующий бой 15 апреля - СМИ

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко проведет свой следующий бой не 25 марта, как планировалось ранее, а 15 апреля, сообщает Boxingnews cо ссылкой на известного боксерского инсайдера Дэна Рафаэля.

Как сказал в комментарии Рафаэлю промоутер Ломаченко Боб Арум, апрельский бой украинца может пройти в казино MGM National Harbor на восточном побережье США (в пригороде Вашингтона).

Также планируется, что в рамках этого же вечера бокса на ринг выйдет и перспективный украинский полутяжеовес Александр Гвоздик.

Имена соперников Ломаченко и Гвоздика будут объявлены позже.