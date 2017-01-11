Ломаченко проведет свой следующий бой 15 апреля - СМИ
13:30, 11 января 2017Бокс
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Имя соперника будет объявлено позже.
Ломаченко перенес свой поединок на три недели / Фото facebook/petroporoshenko
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко проведет свой следующий бой не 25 марта, как планировалось ранее, а 15 апреля, сообщает Boxingnews cо ссылкой на известного боксерского инсайдера Дэна Рафаэля.
Как сказал в комментарии Рафаэлю промоутер Ломаченко Боб Арум, апрельский бой украинца может пройти в казино MGM National Harbor на восточном побережье США (в пригороде Вашингтона).
Также планируется, что в рамках этого же вечера бокса на ринг выйдет и перспективный украинский полутяжеовес Александр Гвоздик.
Имена соперников Ломаченко и Гвоздика будут объявлены позже.
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