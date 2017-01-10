Тренер Кличко не считает Джошуа фаворитом в поединке с украинцем

Известный американский специалист Джеймс Али Башир, второй тренер Владимира Кличко и главный тренер Александра Усика, в эксклюзивном комментарии, поделился своим мнением по поводу фаворита в предстоящем мегафайте между британским чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа и экс-чемпионом мира украинцем Владимиром Кличко, сообщает Братство Кличко.

"Сонни Листон и Джордж Форман были "огромными" и были большими фаворитами перед боем с Мохаммедом Али, они должны били избить Али, а Марвин Хаглер должен был избить Шугара Рэя Леонарда.

Читайте такжеБританские эксперты верят в победу Джошуа над КличкоОбычно фавориты такие же молодые и сильные, восходящие звезды, такие как Энтони Джошуа и он должен быть фаворитом, но все же Кличко будет самым лучшим и самым умным бойцом, с которым Джошуа придется столкнуться.

Джошуа придется быть "очень осторожным" не делать "любых" ошибок, которые позволили бы Владимиру посадить его и расстрелять своими выстрелами в упор или мы будем вновь говорить о том, что будет в их повторном матче и уже обсуждать как пройдет реванш Кличко vs. Джошуа!", — заявил Джеймс Али Башир.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".