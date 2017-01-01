Промоутер Уайлдера: в 2017-м нас ждут объединительные поединки с Джошуа, Паркером или Кличко

Промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера Лу Дибелла рассказал о масштабных планах своего боксёра на новый 2017 год, сообщает Братство Кличко.

Свой первый бой в новом году чемпион проведёт 25 февраля в Бирмингеме (штат Алабама, США), встретившись с Анджеем Вавжиком.

"Мы очень рады, что две операции прошли хорошо и после них Уайлдер восстановился, как и подобает чемпиону. В результате он сможет выступить уже 25 февраля, проведя очередную защиту своего титула WBC в супертяжелом весе против польского претендента Анджея Вавжика. Мы не смотрим за спину Вавжику, но мы надеемся, что Деонтей вернётся абсолютно здоровым и будет готов к активному 2017 году, в котором его ждут важные объединительные поединки с Джошуа, Паркером или Кличко", – приводит слова Дибеллы Worldboxingnews.

Читайте такжеФьюри вернется на ринг в апреле или мае 2017 года - тренерУайлдер ранее уже неоднократно заявлял, что ему интересна унификация титулов с победителем поединка между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко за чемпионские пояса IBF, IBO и WBA Super. Также Уайлдер хочет провести очень выгодный бой с финансовой точки зрения против скандального экс-чемпиона Тайсона Фьюри, который обещает вернуться на ринг в апреле-мае.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".