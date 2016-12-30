Британские эксперты верят в победу Джошуа над Кличко

Известный британский боксерский портал Boxing News открыл свою колонку, в которой местные эксперты выражают свое мнение по поводу грядущего мегафайта Джошуа - Кличко, сообщает Братство Кличко.

Британцы считают, что местный любимец, чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа победит в поединке против легендарного украинца Владимира Кличко.

Лиам Смит, бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе уверен: "Джошуа победит. Он слишком молод, слишком свеж и слишком голоден для Кличко. Кличко приближается к концу своей карьеры, а Джошуа находится на пике. Я считаю, что Энтони Джошуа его нокаутирует".

Читайте такжеПобедитель боя Кличко - Джошуа рискует остаться без пояса WBA или IBFВ свою очередь, известный британский тренер Дэйв Колдуэлл отмечает: "Джошуа улучшается все время, и я думаю, что его скорость и маневренность будет играть большую роль, а также его мощь. Кличко не тот боец, каким он был раньше".

А Тони Додсон, экс-чемпион Британии в супер-среднем весе, заметил: "Это пока не предрешено и ничего еще не понятно, но я склоняюсь к Джошуа, если он останется таким же агрессивным и не позволит Кличко держать себя джебом на расстоянии".

В свою очередь, корреспондент "Таймс" Рон Льюис заметил: "Кличко - это огромный шаг вперед для Джошуа. Таких противников, как Кличко, у Энтони не было, по сравнению с теми, с которыми он сталкивался раньше, но мне нравится Джошуа, у него есть все чтобы выиграть. Я думаю, что Кличко оставил свой трон и многолетние доминирование именно для Джошуа".

Как сообщал УНИАН, супербой за титулы WBA, IBF, IBO, состоится 29 апреля в Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли».