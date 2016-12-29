Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии HBO

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии телеканала HBO.

Вторым стал представитель Казахстана Геннадий Головкин, третьим - Андре Ворд из США. Также в Топ-5 попали россиянин Сергей Ковалев и Роман Гонсалес из Никарагуа.

Напомним, ранее мексиканский телеканал ESPN Deportes признал Ломаченко автором лучшего нокаута в 2016 году. Американский ESPN включил украинца в тройку лучших боксеров года.

В 2016 году Василий Ломаченко провел два боя, выиграв оба из них. В июне украинец победил кубинца Романа Мартинеса, а в ноябре - ямайца Николаса Уолтерса.