Ломаченко стал автором лучшего нокаута 2016 года по версии ESPN Deportes
17:07, 27 декабря 2016Бокс
1402
Украинский боксер отправил в нокаут Романа Мартинеса.
Эксперты оценили нокаут Ломаченко / facebook.сom
Украинский боксер Василий Ломаченко был отмечен в эфире мексиканского телеканала ESPN Deportes как автор лучшего нокаута 2016 года.
Экспертом телеканала выступил бывший чемпион мира в четырех различных весовых категориях Хуан Мануэль Маркес. По его мнению, нокаут Ломаченко в бое против Романа "Роки" Мартинеса стал самым ярким в прошедшем году.
Кроме того, Маркес назвал Ломаченко лучшим боксером года.
Напомним, в 2016 году Василий Ломаченко провел два боя, выиграв оба из них. В июне украинец победил кубинца Романа Мартинеса, а в ноябре - ямайца Николаса Уолтерса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter