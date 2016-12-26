Украинец Силлах победил российского боксера и завоевал титул WBO Asia Pacific
16:33, 26 декабря 2016Бокс
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Украинский боксер одержал победу техническим решением судей.
Силлах выиграл пояс WBO Asia Pacific / K2 Promotions
Украинский боксер Исмаил Силлах завоевал вакантный титул чемпиона WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе, сообщает "Чемпионат".
За право обладания этим титулом 31-летний уроженец Запорожья сразился с россиянином Андреем Князевым на турнире в Сучжоу (Китай) и одержал победу техническим решением судей.
Поединок был рассчитан на 10 раундов, однако после девятого был остановлен из-за сильного рассечения над правым глазом Силлаха, которое открылось в результате столкновения боксеров головами. На момент остановки боя украинец лидировал в судейских записках со счётом 87-84, 86-85 и 88-83.
Напомним, Исмаил Силлах по данным рейтинга BoxRec входит в Топ-100 боксеров вне зависимости от весовой категории.
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