Украинец Силлах победил российского боксера и завоевал титул WBO Asia Pacific

Украинский боксер Исмаил Силлах завоевал вакантный титул чемпиона WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе, сообщает "Чемпионат".

За право обладания этим титулом 31-летний уроженец Запорожья сразился с россиянином Андреем Князевым на турнире в Сучжоу (Китай) и одержал победу техническим решением судей.

Поединок был рассчитан на 10 раундов, однако после девятого был остановлен из-за сильного рассечения над правым глазом Силлаха, которое открылось в результате столкновения боксеров головами. На момент остановки боя украинец лидировал в судейских записках со счётом 87-84, 86-85 и 88-83.

Напомним, Исмаил Силлах по данным рейтинга BoxRec входит в Топ-100 боксеров вне зависимости от весовой категории.