Украинский боксер-тяжеловес Руденко победил американца Бергмана

Украинский супертяжеловес Андрей Руденко вчера в Киеве защитил титул чемпиона WBC Silver International, победив американца Джеймсона Бергмана. Об этом сообщает xsport.ua.

Бой продлился все 10 раундов. Украинец владел инициативой, и судьи единогласным решением отдали победу Руденко - 100:90, 100:90, 100:90.

Эта победа стала для Руденко 31-й в супертяжелом весе. Ранее он вошел в Топ-15 рейтинга Всемирной боксерской организации (WBО).