Победитель боя Кличко – Джошуа встретится с Луисом Ортисом

Победитель боксерского поединка между чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа и экс-чемпионом мира Владимиром Кличко втретится с кубинцем Луисом Ортисом. Об этом заявил президент WBA Джилберто Хесус Мендоса, сообщает Sky Sports.

"Джошуа будет драться с Кличко, победитель встретится с Ортисом. Мы приняли решение дать Ортису шанс встретиться с победителем. Я установлю крайний срок, до которого должны будут договориться с Ортисом", - сказал Мендоса.

Напомним, что на кону боя Кличко - Джошуа будет вакантный титул суперчемпиона WBA, а также чемпионские пояса по версиям IBF и IBO.

35-летний Луис Ортис владел титулом временного чемпиона мира по версии WBA до ноября 2016 года, когда кубинец отказался проводить бой с обязательным претендентом на пояс россиянином Александром Устиновым.