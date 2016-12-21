На боксерский бой Кличко-Джошуа уже продали 50 тысяч билетов
12:38, 21 декабря 2016Бокс
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"Бой десятилетия" между украинцем и британцем вызвал серьезный ажиотаж в мире бокса.
Бой между Кличко и Джошуа вызвал серьезный ажиотаж / Reuters
На боксерский бой между Владимиром Кличко и чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля, уже проданы 50 тысяч билетов, сообщает BoxingScene.com.
В рамках первого этапа продаж билеты реализовывались через клуб "Уэмбли", сервис Matchroom Fightpass и интернет-портал StubHub. Поклонники бокса в считанные часы разобрали все пропуски, которые стоили от 40 до 2000 фунтов.
Вторая часть продажи билетов на бой стартует 16 января на портале StubHub.
Напомним, бой Кличко - Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону будут стоять пояса чемпионов мира по версии WBA, IBF и IBO.
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