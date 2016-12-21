На боксерский бой Кличко-Джошуа уже продали 50 тысяч билетов

На боксерский бой между Владимиром Кличко и чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля, уже проданы 50 тысяч билетов, сообщает BoxingScene.com.

В рамках первого этапа продаж билеты реализовывались через клуб "Уэмбли", сервис Matchroom Fightpass и интернет-портал StubHub. Поклонники бокса в считанные часы разобрали все пропуски, которые стоили от 40 до 2000 фунтов.

Вторая часть продажи билетов на бой стартует 16 января на портале StubHub.

Напомним, бой Кличко - Джошуа пройдет 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону будут стоять пояса чемпионов мира по версии WBA, IBF и IBO.